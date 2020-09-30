المملكة المتحدة تدرس التعامل مع اللاجئين خارج البر الرئيسي

قال جيمس سلاك المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للصحفيين اليوم الأربعاء إن المملكة المتحدة تدرس استخدام مراكز خارج البر الرئيسي للتعامل مع طالبي اللجوء في إطار تغيير نظام الهجرة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال سلاك لدى سؤاله عن تقرير نشرته "فاينانشيال تايمز" إن وزيرة الداخلية بريتي باتيل طلبت من المسؤولين النظر في استخدام جزيرة أسنسيون، على بعد 4000 ميل (6400 كيلومتر) في المحيط الأطلسي، لفحص طلبات طالبي اللجوء، إن الوزراء يبحثون عن مجموعة من الخيارات استعدادا لإجراء إصلاح شامل لعمليات الهجرة في المملكة المتحدة.

وقال سلاك للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف: "في إطار هذا العمل، نبحث ما تفعله مجموعة كاملة من الدول الأخرى للإعلان عن خطة للمملكة المتحدة. لدى المملكة المتحدة تاريخ طويل يبعث على الفخر في تقديم اللجوء لمن يحتاجون إلى الحماية" وسنواصل القيام بذلك.

وأضاف سلاك إن الوزراء بحاجة إلى اتخاذ إجراءات لضمان حماية من يحتاجون إلى المساعدة إلى جانب منع إساءة استخدام النظام وردع مهربي البشر.