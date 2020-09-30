موريتانيا تعلن الحداد الرسمي ثلاثة أيام على وفاة أمير الكويت

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قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني "إنه برحيل أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح نودع قائدا فذا نافذ البصيرة دائم التحلي بالاعتدال والحكمة سباقا إلى لم الشمل ورأب الصدع غيورا على وحدة وثوابت الأمتين العربية والإسلامية".

جاء ذلك في رسالة تعزية وجهها الغزواني اليوم الثلاثاء لأمير الكويت الجديد بعيد صدور مرسوم رئاسي يقر حدادا رسميا لمدة ثلاثة أيام على وفاة أمير الكويت.

وأضاف الرئيس الموريتاني أن الأمير الراحل "كان له رحمه الله، في نفوس الموريتانيين منزلة كبيرة لما عهدوه فيه من نبل وصدق محبة وتقدير".