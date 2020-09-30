هاليب تتأهل للدور الثالث في رولان جاروس وسقوط مفاجئ لأزارينكا وجوف

ودعت البيلاروسية المخضرمة فيكتوريا أزارينكا المصنفة الأولى على العالم سابقا والأمريكية سيرينا وليامز المصنفة الأولى على العالم سابقا بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) اليوم الأربعاء من الدور الثاني للبطولة.

وفي المقابل تقدمت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الأولى على العالم سابقا والمصنفة الأولى للبطولة خطوة جديدة في النسخة الحالية من رولان جاروس بتأهله للدور الثالث.

وخسرت أزارينكا ، التي أحرزت المركز الثاني في بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) في وقت سابق من الشهر الجاري ، البطولة الحالية على يد السلوفاكية أنا شميدلوفا التي فجرت المفاجأة وفازت في المباراة 6 / 2 و6 / 2 لتلتقي في الدور الثالث مع الأرجنتينية ناديا بودوروسكا التي تغلبت على يوليا بوتنتسيفا لاعبة كازاخستان 6 / 3 و1 / 6 و6 / 2 في مباراة أخرى اليوم بالدور الثاني للبطولة.

وتأهلت هاليب المصنفة الأولى للبطولة إلى الدور الثالث بالفوز على مواطنتها إيرينا كاميليا بيجو 6 / 3 و6 / 4 لتلتقي في الدور الثالث الأمريكية أماندا أنيسيموفا المصنفة 25 للبطولة والتي تغلبت على مواطنتها بيرناردا بيرا 6 / 2 و6 / صفر.

واضطرت الأمريكية سيرينا ويليامز صاحبة الـ39 عامًا للانسحاب من النسخة الحالية من رولان جاروس اليوم بسبب الإصابة.

وتأجل بذلك حلم سيرينا في الفوز بلقبها الرابع والعشرين في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى ومعادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب التي تحرزها أي لاعبة في هذه البطولات والمسجل باسم مارجريت كورت.

وكان مقررا أن تلتقي سيرينا اليوم مع البلغارية تسفيتانا بيرونكوفا في الدور الثاني لرولان جاروس لكن الإصابة حرمتها من ذلك ، لتتأهل منافستها تلقائيا إلى الدور الثالث الذي تلتقي فيه التشيكية باربورا كريتشيكوفا التي تغلبت على على مواطنتها باربورا ستريكوفا 6 / 4 و3 / 6 و6 / 3 .

وعانت سيرينا الفائزة بلقب رولان جاروس ثلاث مرات سابقة من إصابة في وتر أخيل منذ بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) عندما خرجت من المربع الذهبي على يد البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا.

وقالت سيرينا ، في مؤتمر صحفي عبر تقنية "فيديو كونفرنس" ، : "أعاني في المشي. وهي علامة منذرة على ضرورة التعافي. ليست إصابة مزعجة".

وأضافت : "إذا كانت الإصابة في الركبة ، كانت المعاناة ستصبح أكبر بالنسبة لي ، لكنه شيء حدث وهو حاد للغاية ، أمر بوقت سيء وحظ سيء في نيويورك".

وأوضحت سيرينا أنها حاولت اللعب في ظل الإصابة لكنها قررت أن الأمر لا يستحق المخاطرة في هذه المرحلة المتأخرة من مسيرتها.

وأشارت صاحبة الـ23 لقبا في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى والتي تبتعد بلقب واحد فقط عن معادلة الرقم القياسي للأسترالية مارجريت كورت في البطولات الكبرى : "أردت حقا بذل الجهد هنا... تمكنت من تحسين الأمور إلى حد ما. ولكن بالنظر إلى هذه البطولة ، كنت أفكر في أنني سأتمكن من اجتياز عدد كاف من المباريات. لكن لا أعتقد أنني أستطيع".

وأشارت "دائما أبذل قصارى جهدي والجميع يعرف ذلك. أعتقد أن وتر أخيل إصابة حقيقية لا ترغب في اللعب وأنت تعاني منها لأن الأمور لن تصبح جيدة لو تحولت الأوضاع للأسوأ.. لا أريد أن أصل لهذه المرحلة".

وفازت سيرينا على مواطنتها كريستي آهن في الدور الأول لرولان جاروس أمس الأول الاثنين لكنها ستنتظر إلى العام المقبل على أدنى تقدير لمعادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب في البطولات الكبرى.

ولم تفز سيرينا بأي لقب في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى منذ لقب أستراليا المفتوحة في 2017 عندما كانت حامل في طفلها الأول.

وبلغت سيرينا المباراة النهائية في بطولات "جراند سلام" أربع مرات بعد الولادة لكنها خسرتها جميعا.

وقالت أزارينكا إنها لا تستطيع أن تجزم بأن سيرينا كانت تخفي الإصابة في فلاشينج ميدوز.

كما رفضت أزارينكا إلقاء اللوم على قصر الفترة بين فلاشينج ميدوز ورولان جاروس.

وقالت أزارينكا الفائزة بلقب أستراليا المفتوحة مرتين سابقتين : "لا أفكر اليوم فيما حدث في نيويورك ".

وتأهلت الأوكرانية يلينا سفيتولينا المصنفة الثالثة للبطولة إلى الدور الثاني بفوزها على المكسيكية ريناتا زارازوا 6 / 3 وصفر / 6 و6 / 2 لتلتقي في الدور الثالث الروسية إيكاترينا ألكسندروفا التي تغلبت على الأسترالية استرا شارما 6 / 3 و6 / 3 في مباراة أخرى اليوم بالدور الثاني.

ولم تجد البلجيكية إليسي ميرتنز المصنفة السادسة عشرة للبطولة صعوبة كبيرة في التغلب على الاستونية كايا كانيبي 6 / 4 و7 / 5 لتلتقي في الدور الثالث مع الفرنسية كارولين جارسيا التي تغلبت على البيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش 7 / 6 (7 / 5) و6 / 2 .

وأحبطت اليونانية ماريا سكاري المصنفة 20 للبطولة مغامرة الروسية كاميلا رحيموفا المتأهلة من الأدوار التمهيدية وتغلبت عليها 7 / 6 (7 / صفر) و6 / 2 لتلتقي في الدور الثالث اللاعبة الإيطالية مارتينا تريفيسان المتأهلة من الأدوار التمهيدية والتي فجرت المفاجأة اليوم بإنهاء مسيرة الأمريكية الناشئة كوكو جوف مبكرا في البطولة بالتغلب عليها 4 / 6 و6 / 2 و7 / 5 في الدور الثاني للبطولة.

وفازت الهولندية كيكي بيرتنز المصنفة الخامسة للبطولة على الإيطالية ساره إيراني 7 / 6 و3 / 6 و9 / 7 لتلتقي في الدور الثالث مع التشييكية كاترينا سينياكوفا التي تغلبت على الروسية أنستازيا بافليوتشنكوفا 6 / 3 و6 / 4 .

ولكن بيرتنز قد تنسحب من الدور الثالث بسبب الإصابة أيضا حيث سقطت على الأرض فور انتهاء المباراة وصرخت من الألم وخرجت من الملعب على مقعد متحرك حيث بدا أنها تعاني من إصابة في الفخذ الأيسر.

ولحقت الكندية يوجيني بوشار بركب المتأهلات إلى الدور الثالث بتغلبها على الأسترالية داريا جافريلوفا 5 / 7 و6 / 4 و6 / 3 لتلتقي في الدور الثالث مع البولندية إيجا سوياتيك التي فازت على التايوانية هسه سو وي 6 / 1 و6 / 4 .