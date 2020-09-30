التحفظ على عامل متهم بالتسبب في وفاة زوجته بالشرقية

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، على عامل؛ متهم بالتسبب في وفاة زوجته إثر خلافات زوجية بينهما بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، يفيد بوصول ن، 21 سنة، ربة منزل، مُقيمة بناحية بين الجسرين، بقرية أنشاص البصل، التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، جثة هامدة.

وبتوقيع الكشف الطبي على المتوفية بمعرفة مفتش الصحة، لم يُجزم بسبب الوفاة، فيما تبين وجود كدمة بذراع المتوفاة الأيمن.

وبسؤال أسرة المتوفية اتهمت زوجها، 36 سنة، عامل، بالتسبب في الوفاة بسبب خلافات زوجية بينهما، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ على الزوج المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب فريق من الطب الشرعي اتش يح الجثة وبيان سبب الوفاة.