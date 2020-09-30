موسكو: احتمال تواجد مرتزقة في قره باغ يهدد أمن المنطقة

أعربت موسكو عن قلقها إزاء الأنباء التي تتحدث عن نقل مقاتلين من جماعات مسلحة غير شرعية إلى منطقة الصراع باقليم قره باغ، بحسب تعليق إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية.

وجاء في البيان: "نشعر بقلق عميق إزاء هذه العمليات التي لا تؤدي فقط إلى تصعيد أكبر للتوتر في منطقة الصراع فحسب، بل تخلق أيضا تهديدات طويلة الأمد لأمن جميع دول المنطقة"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وتابع البيان: "ندعو قيادة الدول المعنية إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع استخدام الإرهابيين والمرتزقة الأجانب في الصراع وانسحابهم الفوري من المنطقة".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه وفقا للمعلومات الواردة، يتم نقل مقاتلي الجماعات المسلحة غير الشرعية، ولا سيما من سوريا وليبيا، إلى منطقة نزاع ناغورني قره باغ، من أجل المشاركة المباشرة في الأعمال القتالية.

هذا ودعا وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، خلال محادثات هاتفية منفصلة مع نظيريه الأذربيجاني، جيهون بيراموف والأرميني، زوراب مناتساكانيان، الطرفين إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، يوم الاثنين الماضي، أن مسلحين مرتزقة وصلوا من سوريا والشرق الأوسط يحاربون إلى جانب أرمينيا في قرة باغ.

إلى ذلك أكد رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، أمس الثلاثاء، أن المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا للمشاركة في الأعمال العدائية بمرتفعات قره باغ، والمتواجدين حاليا على أراضي أذربيجان، يحاولون تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية على السكان المحليين.