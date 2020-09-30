أمريكا: السجن 7 سنوات لمواطن روسي بدعوى ارتكاب جرائم إلكترونية

قضت المحكمة الفدرالية للمنطقة الشمالية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بالسجن 7 سنوات للمواطن الروسي يفغيني نيكولين بعد إدانته بجرائم إلكترونية.

ووفقا للقاضي وليام إلساب فإن "المدان رفض الفرصة للتحدث والدفاع عن نفسه قبل النطق بالعقوبة".

وأشار القاضي إلى أنه "وعند إصدار الحكم أخذ في عين الاعتبار أن نيكولين لم يرتكب جرائم من قبل في الولايات المتحدة".

وقال: "يجب أن يكون الحكم إشارة إلى المتسللين الأجانب الذين قد يحاولون تنفيذ هجمات إلكترونية على أنظمة الكمبيوتر الأمريكية".

وتابع: "نيكولين لا يتحدث الإنجليزية، وهذا الأمر صعب جدا على سجين عادي".

ورفض المواطن الروسي فرصة التحدث والدفاع قبل إعلان العقوبة، وقال: "لا، لن أدلي بأي تصريحات".

وطالب مكتب المدعي العام بالحكم على نيكولين بالسجن 12 عاما، فيما أشار محامي الدفاع، إلى أن "موكله لا يستحق عقوبة أشد من عقوبة السجن التي كان محتجزا في إطارها، وهي زهاء أربع سنوات".