ارتفاع مبيعات التجزئة في هونج كونج خلال شهر أغسطس الماضي

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ارتفعت مبيعات التجزئة في هونج كونج خلال شهر أغسطس الماضي بأكبر نسبة منذ أربعة أشهر، وذلك عقب توزيع الحكومة لقسائم إنفاق إلكترونية وانتعاش الاستهلاك المحلي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تقريرا حكوميا جاء فيه أن قيمة مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 11.9% خلال شهر أغسطس الماضي لتصل إلى 28.6 مليار دولار هونج كونج (3.67 مليار دولار) فيما تعد أكبر نسبة زيادة يتم تسجلها منذ أبريل الماضي.

وكانت حكومة هونج كونج قد بدأت في توزيع أول دفعات من القسائم في الأول من أغسطس الماضي، وستقدم قسائم إنفاق بقيمة 5000 دولار هونج كونج للأشخاص الذين يحق لهم في محاولة لدعم الأعمال المحلية.

وكانت إجراءات التباعد الاجتماعي والقيود المفروضة على الحدود لمكافحة فيروس كورونا قد أضرت بقطاع السياحة والاستهلاك وقطاع الخدمات منذ ذروة جائحة كورونا في هونج كونج.

وأضاف التقرير الحكومي أنه بجانب القسائم "فإن استقرار الوضع الوبائي محليا وتحسن سوق العمل ساهما في ارتفاع مبيعات التجزئة".

وتخرج هونج كونج هذا العام ببطء من ركود استمر عامين في ظل تعافي التجارة وتخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا تدريجيا.

وقد عدلت الحكومة من توقعاتها لنمو الاقتصاد العام الجاري من 5.5% إلى 6.5% في أغسطس الماضي.