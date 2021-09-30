الولايات المتحدة تشيد بدور بوتسوانا في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أشادت الولايات المتحدة بدور بوتسوانا البناء في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، من خلال الجماعة التنموية للجنوب الأفريقي.

وجدد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، التزام بلاده بالعمل مع بوتسوانا لدفع مشروع "ميجا سولار" الذي سيقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويحول قطاع الطاقة في بوتسوانا.

وقال: "بينما نواصل مكافحة التأثير المدمر لوباء كورونا، فإننا نبني على أساس قوي تم تطويره على مدى عقدين من الشراكة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية وتعزيز الأمن الصحي العالمي".

وثمن وزير الخارجية الأمريكي الصداقة الدائمة مع بوتسوانا والالتزام المشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

واختتم بلينكن بالقول: "بالنيابة عن الولايات المتحدة، أهنئ جميع سكان باتسوانا في الذكرى الخامسة والخمسين لاستقلال بلادهم".