 فيوتشر يترقب أزمة قيد الزمالك لضم عمر كمال - بوابة الشروق
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فيوتشر يترقب أزمة قيد الزمالك لضم عمر كمال

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 2:19 ص | آخر تحديث: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 2:19 ص

استقر الرأي داخل فريق فيوتشر على التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، لاعب الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لمدة موسم.

وكان علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، سبق أن قام بتدريب عمر كمال في المصري الموسم الماضي، ويعلم إمكانيات اللاعب جيدا ويرحب باستعارته في حالة عدم حل أزمة القيد في الزمالك.

وتلقى عمر كمال عبدالواحد عروضًا من أندية محلية لاستعارته في الفترة الحالية ولكنه يؤجل حسم مصيره انتظارا لموقف الزمالك من أزمة القيد، ويرتبط عمر كمال عبدالواحد بعلاقة وطيدة مع على ماهر حيث قام بتدريبه في الأسيوطي ثم المصري البورسعيدي.


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