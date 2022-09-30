 طوارئ في مبني المفوضية الأوروبية ببروكسل بعد العثور على مظروف به مسحوق أبيض - بوابة الشروق
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طوارئ في مبني المفوضية الأوروبية ببروكسل بعد العثور على مظروف به مسحوق أبيض

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 30 سبتمبر 2022 - 2:20 م | آخر تحديث: الجمعة 30 سبتمبر 2022 - 2:20 م
ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا) أن مظروفا، يحتوي على مسحوق أبيض مريب، تم العثور عليه في مبنى المفوضية الأوروبية في بروكسل، أدى إلى شن عملية طارئة.

وقال والتر ديريو، المتحدث باسم فرقة الإطفاء في بروكسل للوكالة أن شخصا واحدا أمسك الرسالة، لكن لم تظهر عليه أي أعراض طبية.

وأضاف ديريو أن وحدة تابعة للحماية المدنية تحلل المادة الآن.

وأضاف المتحدث أن عملية الطوارئ تضمنت الطابق، الذي يوجد به مقر رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورزولا فون دير لاين ، و تم إخلاؤه.

وتابع المتحدث أن فون دير لاين والموظفين الآخرين بصحة جيدة.

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