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تواصل انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ في جمهورية التشيك

براغ (د ب أ)
نشر في: الجمعة 30 سبتمبر 2022 - 9:31 م | آخر تحديث: الجمعة 30 سبتمبر 2022 - 9:31 م

تواصلت مساء اليوم الجمعة، عمليات التصويت فى إطار الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشيوخ في جمهورية التشيك.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 2 بعد الظهر (بالتوقيت المحلي) اليوم الجمعة في 24 دائرة حيث يخوض المرشحون فيها جولة الإعادة.

وحقق ثلاثة مرشحين بالفعل أغلبية مطلقة في الجولة الأولى قبل أسبوع. ومن المقرر أن تغلق صناديق الاقتراع أبوابها في الساعة 2 بعد ظهر يوم السبت (بالتوقيت المحلي)، وسيبدأ فرز الأصوات فورا.

ويحظى حزب المعارضة الشعبوي "أنو"، والذي يعني "نعم" باللغة التشيكية، بزعامة رئيس الوزراء السابق أندريه بابيش بأكبر عدد من المرشحين في السباق.

يتم شغل ثلث مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 81 كل عامين في حين يجري انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ لمدة ست سنوات.

ويبدي مجلس الشيوخ أحد غرفتي البرلمان رأيه في مشروعات القوانين ويمكنه عرقلة إجراء تعديلات على الدستور. وتتمتع الأحزاب الخمسة الليبرالية والمحافظة في الائتلاف الحاكم بأغلبية واضحة في مجلس الشيوخ.

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