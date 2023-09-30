بوتين: شن الحرب ضد أوكرانيا هدفه الدفاع عن السيادة الروسية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، في مقطع فيديو نشره الموقع الإلكتروني للرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم السبت، إن شن روسيا للحرب ضد أوكرانيا، يأتي دفاعا عن "سيادتها" و"قيمها الروحية".

ويأتي خطاب بوتين، بعد مرور عام على توقيعه وثائق لضم أربع مناطق أوكرانية بشكل غير قانوني.

وقال بوتين، متحدثا عن العملية العسكرية الخاصة التي شنتها القوات الروسية في فبراير 2022: "ندافع عن روسيا نفسها، ونقاتل معا من أجل الوطن الأم، وسيادتنا، وقيمنا الروحية، ووحدتنا، ومن أجل تحقيق النصر".

وقال بوتين: "على روسيا تنفيذ "برنامج واسع النطاق" لإحياء وتطوير المناطق التي تم ضمها"، كما تعهد بتحقيق هذا الهدف.

وتسيطر قوات الكرملين على بعض الأجزاء فقط من المناطق الأربع، والتي تبلغ مساحتها مجتمعة، حوالي مساحة بلغاريا.