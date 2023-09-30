تنطلق أعمال المنتدى الثاني رفيع المستوى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي غداً الأحد في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بتنظيم من وزارة البلدية في قطر بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي ومنظمة التعاون الإسلامي.

وذكر اتحاد وكالات منظمة التعاون الإسلامي "يونا"، أن المنتدى، الذي يستمر حتى 3 أكتوبر المقبل، يبحث عدداً من القضايا المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي في العالم الإسلامي، بما في ذلك مشاركة المجتمع المدني في مكافحة انعدام الأمن الغذائي، وتقدم التكنولوجيا الزراعية المستدامة للأمن الغذائي، وتعزيز أسواق الطعام داخل منظمة التعاون الإسلامي.

ويستهلُّ المنتدى أعماله بجلسة إعلامية موسَّعة بعنوان "تآزر وسائل الإعلام في النظم الغذائية"، يناقش فيها خبراء الأمن الغذائي والإعلام دور وسائل الإعلام في تعزيز الأمن الغذائي بدول منظمة التعاون الإسلامي، وتحفيز الشراكات الهادفة في هذا المجال.

كما يناقش المنتدى، في يومه الأول أيضاً من خلال حلقات نقاش معمَّقة، إشراك المجتمع المدني في مكافحة انعدام الأمن الغذائي، وتمكين المرأة في قطاع الزراعة، والتحضر والتحول الريفي وانعكاساتهما على الأمن الغذائي.

ويستعرض المنتدى، في يومه الثاني، الموضوعات المتعلقة بتطوير التكنولوجيا الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، حيث يناقش خبراء ومسؤولون تقنيات إدارة المياه والابتكارات، والزراعة الغذائية الجيدة والزراعة الذكية مناخياً، وتعزيز الإنتاج الغذائي الزراعي من خلال التقنيات الناشئة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الحلول القائمة على التكنولوجيا.

ويبحث المنتدى، في يومه الثالث والأخير، تعزيز أسواق المواد الغذائية داخل منظمة التعاون الإسلامي، ومشاريع في قطاع الأغذية الزراعية في جميع أنحاء منطقة المنظمة.

يأتي منتدى المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بالتزامن مع المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية الذي تستضيفه، الدوحة، خلال يومي 1 و2 أكتوبر المقبل، تحت شعار: "نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي".

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة وضع الزراعة والأمن الغذائي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وتحديد الأولويات، والاتفاق على كيفية التعامل مع التحديات المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، كما يستعرض أنشطة المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في مجالات الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي.