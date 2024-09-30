الاحتلال يستهدف العاصمة اللبنانية بيروت

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قصفت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم الإثنين، منطقة الكولا بالعاصمة اللبنانية بيروت، في أول استهداف للاحتلال خارج منطقة الضاحية الجنوبية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن طائرة مسيرة قصفت شقة سكنية في منطقة الكولا بالعاصمة بيروت، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

ونعت الجبهة الشعبية ثلاثة من كوادرها ارتقوا في الغارة التي استهدفت منطقة الكولا.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أشارت إلى أن الغارات المتتالية على بلدات البقاع أدت إلى استشهاد 9 أشخاص وإصابة 42 بجروح، كما استشهد 33 آخرين وأصيب 97 بقصف الاحتلال بلدات وقرى في محافظة بعلبك الهرمل، وثلاثة شهداء باستهداف منطقة الغبيري.