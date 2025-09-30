زيلينسكي: أوكرانيا تستعيد أكثر من 170 كيلومترا مربعا قرب دوبروبيليا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الاثنين، أن أوكرانيا استعادت أكثر من 170 كيلومترا مربعا من الأراضي بالقرب من بلدة دوبروبيليا في الشرق خلال هجمات مضادة حديثة.

وقال زيلينسكي في خطابه المصور الليلي: "اعتبارا من بداية هذا اليوم، حررت قواتنا أكثر من 174 كيلومترا مربعا منذ بدء العملية، وتم تطهير أكثر من 194 كيلومترا مربعا من مجموعات التخريب الروسية".

وأضاف أن القوات الروسية خسرت ما يقرب من 3200 جندي خلال العملية.

وأشار الرئيس إلى أن القوات الأوكرانية تواجه ظروفا صعبة على عدة جبهات، بما في ذلك قرب مدينة كوبيانسك في منطقة خاركيف الحدودية، وفي مناطق بين دونيتسك ودنيبروبتروفسك.

وفي أوائل أغسطس/آب، اخترقت القوات الروسية بشكل غير متوقع الخطوط الأمامية شرق دوبروبيليا، متقدمة بنحو 20 كيلومترا. وبعد نشر الاحتياطيات الأوكرانية، جرى دفعها جزئيا إلى الخلف.

لكن محللين عسكريين أوكرانيين رسموا صورة أقل تفاؤلا من الرواية الحكومية في كييف.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد الغزو الروسي منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.