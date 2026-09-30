جوارديولا يساند مانشستر سيتي في أزمته برسالة إلى الجماهير

وجه الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني السابق لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، رسالة دعم إلى النادي وجماهيره، في ظل الأزمة التي يمر بها الفريق خلال الفترة الحالية.

ونشر جوارديولا عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» رسالة أكد خلالها وقوفه إلى جانب مانشستر سيتي، قائلًا: «أريد من كل مشجع لمانشستر سيتي أن يعلم أنني هنا أكثر من أي وقت مضى».

وأضاف المدرب الإسباني: «كنت دائمًا وسأظل أقف خلف النادي والملاك ورئيس مجلس الإدارة واللاعبين والطاقم الفني وماريسكا وأنتم يا جمهورنا».

واختتم جوارديولا رسالته بتأكيد ثقته في قدرة النادي على تجاوز الظروف الحالية، قائلًا: «دعوني أكون واضحًا، سنتجاوز هذه المرحلة معًا، أحبكم جميعًا».

ويواجه مانشستر سيتي، وفقًا لما ورد في الخبر، تداعيات قضية تتعلق باتهامات بارتكاب 114 مخالفة مالية، وسط احتمالية تعرض النادي لعقوبات قد تصل إلى الهبوط إلى الدرجة الثانية في حال ثبوت الاتهامات.