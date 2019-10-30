تراجع أسعار المساكن في أمريكا لأول مرة منذ عام

تراجعت أسعار المساكن في 20 مدينة أمريكية خلال أغسطس الماضي مقارنة بالشهر السابق وذلك لأول مرة خلال عام بما يعكس الهدوء في بعض أسواق العقارات التي كانت نشطة في وقت من الأوقات.

وتراجع مؤشر "إس أند بي كور لوجيك كيس-شيللر" لأسعار المساكن في الولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي بنسبة 2ر0% عن الشهر السابق، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأبناء رأيهم يتوقعون تراجع المؤشر بنسبة 1ر0 % بعد استقراره في تموز/يوليو الماضي.

وبحسب البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء ارتفع المؤشر خلال آب/أغسطس الماضي بنسبة 2% عن الشهر نفسه من العام الماضي، وهي نفس نسبة الزيادة السنوية في الشهر السابق، لكنها أقل قليلا من تقديرات المحللين.

وعلى الصعيد القومي ارتفع متوسط أسعار المساكن في الولايات المتحدة خلال آب/أغسطس الماضي بنسبة 2ر3% سنويا بعد ارتفاع بنسبة 1ر3% في الشهر السابق.

وفي حين تدور أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري حول أقل مستوياتها منذ ثلاث سنوات، فإن ضعف نمو الأجور حد من حماس المشترين في أسواق مثل لاس فيجاس ونيويورك. في الوقت نفسه فإن نقص المعروض من المساكن ذات الأسعار المقبولة ساهم في استمرار الأسعار المرتفعة.

ومن المتوقع استمرار ارتفاع أسعار المساكن خلال الشهور المقبلة في ظل مؤشرات على قوة سوق المساكن في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. وسجل متوسط أسعار المساكن القائمة خلال الشهر الماضي أكبر زيادة سنوية لها منذ كانون ثان/يناير 2018، في حين استقرت مبيعات المنازل الجديدة خلال الفترة نفسها بحسب تقرير منفصل.