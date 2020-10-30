 روما: المشتبه به فى هجوم نيس دخل إيطاليا بشكل غير قانوني ولم يكن يشكل خطرا - بوابة الشروق
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روما: المشتبه به فى هجوم نيس دخل إيطاليا بشكل غير قانوني ولم يكن يشكل خطرا

حادث كنيسة نيس
حادث كنيسة نيس
د ب أ
نشر في: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 1:46 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 1:46 ص

 قال مسؤولون إيطاليون إن المشتبه به في هجوم بسكين اليوم الخميس في كنيسة بمدينة نيس الفرنسية لم يثر أي قلق لدى وصوله إلى إيطاليا قادما من تونس في وقت سابق من هذا العام، مضيفين أنه تمت مطالبته بمغادرة البلاد.

ووفقا لوزارة الداخلية الإيطالية، وصل الرجل بقارب مزدحم بمهاجرين آخرين إلى جزيرة لاميبدوسا في 20 سبتمبر، وبعدها تم نقله إلى باري في أكتوبر، حيث فقدت السلطات أثره هناك.

قال مسؤولون بالوزارة إنه تم إعداد أمر يمنعه من حق الإقامة في إيطاليا في 9 أكتوبر. ولم يصدر المسؤولون في تونس أي تحذيرات تتعلق بالرجل، ولم تظهر أي تحذيرات أمنية خلال إجراءات الفحص عبر "قنوات استخباراتية".

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