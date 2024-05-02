 تحقيقات النيابة: لا شبهة جنائية حول مصرع نجار سقط من الطابق السادس في العمرانية - بوابة الشروق
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تحقيقات النيابة: لا شبهة جنائية حول مصرع نجار سقط من الطابق السادس في العمرانية

مصطفى بكر
نشر في: الخميس 2 مايو 2024 - 3:32 م | آخر تحديث: الخميس 2 مايو 2024 - 3:32 م

تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة التحقيقات في واقعة مصرع نجار إثر سقوطه من الطابق السادس من الشقة محل سكنه بمنطقة العمرانية.

وتبين من التحقيقات أن المتوفي أثناء وقوفه بشرفة الشقة محل سكنه بالطابق السادس اختل توازنه وسقط متوفيا ولا توجد شبهة جنائية حول الواقعة جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط شخص من علو بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة نجار في عقده الخامس، وحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.

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