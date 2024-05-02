بيع محال تجارية وصيدلية بالأسواق المختلفة لدعم الخدمات بمدينة الشروق

• رئيس الجهاز يلتقي سكان أحد المجمعات السكنية للرد على الاستفسارات الخاصة بقيد اتحاد الشاغلين

صرح المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأنه تم بيع 9 محال تجارية وصيدلية بالمزاد العلنى بكل من الأسواق التجارية المنفذة لدعم الخدمات بمناطق (الإسكان الاجتماعى - الحى الثانى - الحى السابع - الحى الأول شرق - الخامسة عمارات – كمبوند جنة).

وأوضح المهندس على سعد، أن مساحات المحال التجارية تتراوح من (13.5م2 : 68م2)، والتى ستسهم في توفير أنشطة ( مخبز - سوبر ماركت – مطعم - كافيتريا - بيع أدوات صحية) وغيرها، بهدف التيسير على السكان وجعل هذه الخدمات بالقرب من محال إقامتهم، مضيفاً أنه سيتم استكمال خطة الطرح تباعاً لتشمل معظم أنحاء مدينة الشروق.

وفي السياق ذاته، استقبل المهندس على سعد، مجموعة من ممثلى أحد المجمعات السكنية وذلك للـرد على بعض الاستفسارات الخاصة بقيد اتحاد الشاغلين لإدارة المجمع السكنى.

وأوضح المهندس على سعد خلال اللقاء الخطوات القانونية لقيد الإتحاد والمستندات المطلوبة، وكيفية انتخاب رئيس الإتحاد والنائب وعضو مجلس الإدارة، وأمين الصندوق، كما قدم لهم النماذج الاسترشادية والتى تضمن جميع الإجراءات اللازمة حتى إشهار الاتحاد.

ووجه رئيس الجهاز مسئولى إدارة التنمية بإشهار الاتحادات وتقديم كل التيسيرات فى الإطار القانونى تيسيراً على الراغبين فى قيد اتحاد الشاغلين.

وقدم السكان فى ختام اللقاء الشكر لرئيس الجهاز، لحسن الاستقبال وللرد على جميع الاستفسارات، كما أكد رئيس الجهاز استمرار التواصل مع السكان لتلبية مطالبهم في إطار اختصاصات الجهاز، والاستماع لشكاواهم.