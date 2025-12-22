القوات المسلحة الإندونيسية تقدم برامج علاج من الصدمات النفسية للأطفال بعد الفيضانات المميتة في آتشيه

قدمت القوات المسلحة الوطنية الإندونيسية دعما نفسيا واجتماعيا للأطفال في مخيم بالي باناه للنازحين في منطقة بيروين، في إقليم آتشيه، لمساعدتهم على التكيف مع الصدمات النفسية الناتجة عن الفيضانات والانهيارات الأرضية المميتة التي شهدتها المنطقة مؤخرا.



وقال الليفتنانت كولونيل، ديكي سوجاتميكو، وهو ضابط شؤون الأفراد في قيادة إسكندر مودا (كودام) الإقليمية العسكرية ، إنه تم تنفيذ مبادرة علاج الصدمات النفسية بأوامر مباشرة من رئيس أركان الجيش الجنرال مارولي سيمانجونتاك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا) اليوم الأحد .



وأكد أن الجيش الإندونيسي يعمل بشكل وثيق مع الحكومات المحلية والعاملين في القطاع الصحي ومتطوعي الاستجابة للكوارث والسكان لتقديم الخدمات التي يحتاجها بشكل عاجل الأطفال الذين يعانون من اضطرابات نفسية ناتجة عن الكوارث.



وقال سوجاتميكو إن "بعض الأطفال يعانون من القلق والتوتر بعد فقدان منازلهم أو أفراد أسرهم. وتهدف هذه المبادرة المخصصة لعلاج الصدمات النفسية إلى مساعدتهم على التعافي ذهنيا، وتخفيف قلقهم، وإعادة البسمة إلى وجوههم."

وأضاف أن القوات المسلحة الوطنية الإندونيسية وزعت مجموعة متنوعة من أدوات الترفيه لتهدئة الأطفال المتأثرين نتيجة الكوارث، التي ضربت عدة مناطق ومدن في إقليم آتشيه وشمال سومطرة وغرب سومطرة في أواخر نوفمبر / تشرين الثاني.



وأكدت مارياني وهى إحدى النازحات أن الدعم النفسي والاجتماعي قد حسن بشكل كبير الحالة النفسية للأطفال.