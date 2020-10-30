النيوزيلنديون يصوتون لصالح تقنين القتل الرحيم ويرفضون تقنين الحشيش

صوت النيوزيلنديون لصالح إضفاء الشرعية على القتل الرحيم لكنهم رفضوا تشريع لتقنين استعمال الحشيش، حسبما أعلنت اللجنة الانتخابية في البلاد اليوم الجمعة.

وأتيحت الفرصة للناخبين لتغيير قوانين البلاد بشكل كبير خلال الانتخابات العامة في 17 أكتوبر الجاري، عندما تم طرح سؤالين تكون الإجابة عليهم بنعم أو لا - أحدهما عن القتل الرحيم والآخر حول إصلاح قانون الحشيش.

وتظهر النتائج المؤقتة أن البلاد صوتت لإضفاء الشرعية على القتل الرحيم، بتأييد 2ر65 بالمئة من الناخبين .

وتعتبر نتيجة استفتاء القتل الرحيم ملزمة، لذا سيصبح قانونا في غضون 12 شهرا، مما يسمح للمريض الميئوس من شفائه بطلب المساعدة على الموت.

ويجب أن يتفق طبيبان على أن المريض على إطلاع جيد وأن يتم استيفاء المعايير القانونية الأخرى ولن يكون متاحا إلا لمن يعاني من مرض عضال ولديه أقل من ستة أشهر للعيش.

وكانت نتيجة الاستفتاء على تقنين الحشيش متقاربة.

وتظهر النتائج أن هناك انقسام في التصويت، بمعارضة 1ر53 بالمئة للتقنين، بينما صوت لصالحه 1ر46 بالمئة.

اقترح قانون الحشيش أن يكون الحد الأدنى لسن الاستخدام وشراء الحشيش الترفيهي عند 20 عاما بالإضافة لوضع خيارات محدودة للزراعة المنزلية وبرنامج تثقيف عام بالإضافة إلى إدخال لوائح وحدود العرض التجاري.

يشار إلى أن هذا استفتاء استخدام الحشيش غير ملزم، مما يعني أنه لا يزال من الممكن أن تتبناه الحكومة المقبلة بغض النظر عن النتيجة.

وهناك ما يقدر بـ 480 الف صوت خاص أو ما يقرب من 17 بالمئة من إجمالي المصوتين لم يتم فرزها بعد.

وسيجري تأكيد النتائج الرسمية لكلا الاستفتاءين والانتخابات العامة في 6 نوفمبر المقبل.