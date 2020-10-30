وزير السياحة والآثار: افتتاح متحف شرم الشيخ مفاجأة ينتظرها العالم

تستعد محافظة جنوب سيناء، لانطلاق حدث تاريخي وهو افتتاح متحف شرم الشيخ الدولي الذي يضم 5200 قطعة أثرية، إلى جانب تماثيل نادرة وعدد من القطع الأثرية النادرة في العالم.

وأجرى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الجمعة، زيارة تفقدية للمتحف، لمتابعة وضع اللمسات النهائية الخاصة بالافتتاح، برفقة عدد من الخبراء الآثاريين.

وقال الوزير إن افتتاح المتحف مفاجأة ينتظرها العالم، خاصة أنه يضم عدد من القطع الأثرية التي لم تُعرض من قبل، وسوف يجرى عرضها أمام العالم خلال الافتتاح.

فيما أكد العميد محمد عبد العزيز، مسؤول متابعة تنفيذ مشروع متحف شرم الشيخ الدولي، أن المتحف أحد أهم المشروعات التي جرى تنفيذها في عهد الرئيس السيسي، ويعد من العلامات المضيئة في تاريخ مصر الحالي، موضحا أن اللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية كان يجري زيارة أسبوعية لمتابعة أعمال الانشاء بالمتحف، والتأكد من جودة مراحل التنفيذ، مما ساهم في سرعة معدلات التنفيذ بالمشروع.

وأضاف العميد محمد عبد العزيز، في تصريح له اليوم الجمعة، أن المتحف مقام على مساحة 200 ألف م2، وتبلغ المساحة الإجمالية للإنشاءات 25709 م2، وبلغت النسبة البنائية للمشروع 12.82٪ من المساحة الكلية.

وأوضح أن الشركة الوطنية للمقاولات استعانت بأحد الشركات الكبرى في مصر لضمان سرعة تنفيذ المشروع، وعمل بالمشروع أكثر من 2000 عامل ومهندس وفني، على مدار عامين لإتمام الحلم الذي انتظرته شرم الشيخ منذ عام 2003.

ومن جانبه قال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، إنه جرى إسناد تنفيذ مشروع المتحف، للشركة الوطنية للمقاولات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، واستغرقت أعمال التنفيذ عامين فقط بعد توقف دام لنحو 8 سنوات.

وأوضح المحافظ أنه جرى احياء المشروع بعد أن كلف الرئيس جهاز الخدمة الوطنية بضرورة الانتهاء من هذا الصرح، الذي يعد أحد المشروعات القومية التي توقفت لأسباب عديدة حيث يعطي المشروع مدينة شرم الشيخ قوة من الناحية الثقافية والتاريخية، ويعد أحد عوامل الجذب السياحي.