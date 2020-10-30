السودان: سلبية نتيجة فحص كورونا لرئيس مجلس السيادة الانتقالي

أعلن مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، أن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أجرى اختبارا لفحص فيروس "كورونا"، وثبتت سلبية النتيجة.

وأشار المجلس، في بيان اليوم الجمعة، إلى أن البرهان أجرى الفحص بعد أسبوع من مخالطته بعض من ثبتت إصابتهم بفيروس "كورونا".

وكان حزب "الأمة القومي"، أكد إصابة رئيسه الصادق المهدي بفيروس "كورونا"، كما أعلن مجلس الوزراء السوداني، إصابة كل من الشيخ الخضر كبير مستشاري رئيس الوزراء، وعلي بخيت مدير مكتب رئيس الوزراء، ومحمد الفاتح زين العابدين محافظ بنك السودان، بالفيروس التاجي.