سفير أنقرة بالخرطوم: تركيا تقف مع السودان وتدعم سيادته ووحدة أراضيه

قال السفير التركي لدى السودان فاتح يلدز، اليوم الأحد، إن بلاده "تقف مع السودان، وتدعم سيادته ووحدة أراضيه".

جاء ذلك في كلمة السفير التركي خلال مخاطبته المنتدى الثقافي الاجتماعي الدبلوماسي الذي انطلق، الأحد، بمدينة بورتسودان، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

ويحمل المنتدى شعار "العلاقات السودانية – التركية.. علاقات استراتيجية"، وتنظمه "منظمة رابط الشعوب" (غير حكومية)، ويستمر ليوم واحد.

وأوضح السفير يلدز، أن السودان يمكن، رغم ظروف الحرب، من "إفشال المخططات والمؤامرات التي استهدفته".

ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان مواجهات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني على خلفية خلافات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية؛ ما أدى إلى تفاقم أزمة إنسانية حادة، شملت مجاعة تُعد من بين الأسوأ عالميا، فضلا عن مقتل عشرات الآلاف ولجوء ونزوح نحو 13 مليون شخص.

وشدد يلدز، على أن "تركيا ليست فقط إلى جانب السودان أو خلفه، وإنما تقف معه"، متمنيا للشعب السوداني السلام والثبات والقوة.

وأكد استمرار دعم تركيا ومساندتها للسودان، موضحًا أن العلاقات بين الشعبين تجاوزت إطار العلاقات الاستراتيجية التقليدية، ولا يمكن اختزالها في الوثائق أو الكلمات، بل تستند إلى عمق تاريخي وروابط ثقافية راسخة.

وشدد يلدز، على "تمسك تركيا بدعم سيادة السودان وسلامة أراضيه ووحدة ترابه"، لافتًا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يواصل دعم الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السودان، بجانب استمرار وصول سفن المساعدات الإنسانية التركية إلى ميناء بورتسودان، مؤكدًا أنها لن تتوقف.

من جانبه، قال سفير السودان لدى تركيا نادر يوسف، خلال كلمته في المنتدى، إن البلدين "يواجهان تحديات ومهددات خارجية وداخلية مشتركة، تتطلب تنسيقًا وتعاونًا متبادلًا لمجابهتها"، بحسب ما نقلته "سونا".

وأوضح السفير يوسف، أن أنقرة والخرطوم متفقتان على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان ومنع تفككه، بالإضافة إلى تأمين البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن تركيا تنظر إلى السودان بوصفه موقعًا استراتيجيًا يمثل مدخلًا للقارة الإفريقية ومنطقة جنوب الصحراء.

وكشف السفير السوداني، عن تراجع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 390 مليون دولار في عام 2025 بسبب الحرب السودانية، بعد أن كانت هناك خطط لرفعه إلى أكثر من مليار دولار، حيث بلغ نحو 680 مليون دولار عام 2022.

وأشار إلى أن الحكومة التركية أعلنت دعمها للسودان منذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب، وكانت من أوائل الدول التي قدمت مساعدات إنسانية.

ولفت السفير السوداني إلى تقديم تركيا 63 منحة دراسية لسودانيين خلال العام الحالي، مردفًا أن عدد الطلاب السودانيين في تركيا يبلغ نحو 5 آلاف و300 طالب.