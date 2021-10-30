سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

افتتح رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي اليوم السبت، أعمال قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها العاصمة روما.

وقال في كلمته، إنه يجب إدراك التحديات التي تواجه البشرية فيما يخص جائحة كورونا، مشدّدا على أهمية توسيع دائرة التلقيح ضد الفيروس بين الدول.

وأضاف أن انخفاض معدلات التلقيح يقوّض مساعي البشرية في مواجهة الوباء، لافتًا إلى التعاون منظمة الصحة العالمية في إطار توفير اللقاحات للدول الفقيرة.

ودعا إلى توزيع عادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا، بما يتيح للدول الأكثر حاجة إليها، والتي تفتقد القدرة على توفيرها لمواطنيها.