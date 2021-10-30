يسرا: «ستر ربنا» هو سر المحافظة على جمالي

قالت الفنانة يسرا، إنّ سر المحافظة على جمالها حتى الآن هو "ستر ربنا"، موضحة أن المحافظة على الجمال هو مجهود ويعد جزءًا من حياة الفنانين.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت" على قناة "صدى البلد"، أنها قبل التواجد على الريد كاربت في مهرجان الجونة بذلت مجهودًا كبيرًا.

وكشفت يسرا أن جمال مهرجان الجونة بالنسبة لها يعود إلى تمكنها من مقابلة جميع الفنانين ولا يتم بذل مجهود في ذلك الوقت إلا خلال التصوير أو التواجد على الريد كاربت.

وأشارت إلى أنها تحرص على التواجد في مهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان مراكش واصفة المغرب بأنها بلد جميل وشعبها محب للفن والفنانين المصريين.

وتابعت: "عمري ما روحت المغرب ومتحضنتش من الشعب"، حيث يتم استقبالها بحفاوة بالغة.