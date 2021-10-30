تقارير: شركات صناعية تحايلت على دفع مليارات اليورو ضريبة الكهرباء الخضراء

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن مجموعات صناعية تحايلت على دفع ضريبة الكهرباء الخضراء، ما حرم خزينة الدولة من مليارات اليورو.

وكتبت مجلة "دير شبيجل" أن الذين عانوا من هذا الأمر هم بقية عملاء شركات الكهرباء الذين تعين عليهم دفع رسوم أعلى.

وبحسب التقارير، تورط في الأمر بضع وعشرون شركة معروفة، وموردو طاقة ومرافق بلدية.

ولفتت المجلة إلى أن قيمة الضرائب التي تحايلت هذه الجهات على دفعها تراوحت بين 8 و 10 مليارات يورو، وقالت إنه تم البدء في العديد من الإجراءات القضائية لتوضيح ما إذا كانت هذه الممارسة مخالفة للقانون.

وتتعلق إحدى هذه الوقائع بمجموعة باير للكيماويات وشركة كورينتا التي كانت تابعة لها.

وذكرت المجلة أن مقدار الأموال التي يمكن للدولة استردادها في هذه الحالة فقط قد يصل إلى مليار يورو.

من جانبه، رفض متحدث باسم باير اليوم السبت التعليق على هذا الموضوع بسبب الإجراء القضائي القائم حاليا.

وذكرت المجلة أنه يعتقد أن الشركات المعنية استغلت في إطار الممارسة المثيرة للجدل قواعد استثناء بالنسبة للكهرباء التي يتم توليدها عن طريق محطات الطاقة الذاتية الخاصة بها.

يذكر أن الكهرباء المولدة والمستخدمة ذاتيا من قطاع الصناعة يتم إعفاؤها من الضريبة التي تمثل حاليا نحو 20% من سعر الكهرباء للمستهلك النهائي.

وقد اشترك العديد من كبار مستهلكي الكهرباء في ما يعرف بنموذج حق الانتفاع من محطات توليد الطاقة لتصبح كل جهة من هذه الجهات بمثابة مشغل للمحطة وبالتالي تصبح منتجة للكهرباء ويتم إعفاؤها من الضريبة.

واستندت المجلة على حسابات خبراء استعانت بهم الشركات الأربعة الرئيسية المشغلة لشبكات نقل الكهرباء حيث فحصوا نماذج حقوق الانتفاع لنحو 300 شركة صناعية وكان لهم مآخذ في الكثير من هذه الحالات.