مصدر أمني: نشوى مصطفى لم تقدم بلاغا عن التحرش بابنتها حتى الآن

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تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحريات أمنية مكثفة في واقعة التحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى بمنطقة الهرم.

جاء ذلك بعد تداول صورة على موقع التواصل الاجتماعي تشير فيه الفنانة إلى تعرض ابنتها للتحرش من قبل مستقلي سيارة نقل ثقيل تحمل لوحة برقم "ي ف ٥١٩٢" أعلى كوبري ناحية المنصورية بالهرم، وأشار أحد مستقلي السيارة لنجلتها بإشارات خادشة.

وأكد مصدر أمني أنه لم يتم تقديم بلاغ عن الواقعة حتى الآن.

يذكر أن مصطفى كشفت عن تعرض ابنتها للتحرش أثناء قيادتها للسيارة ناحية المنصورية بالهرم من سائقين لسيارة نقل ثقيلة.