شهدت منطقة عزبة المفتي بالوراق جريمة قتل بشعة، حيث قُتل مسن على يد عاطل أثناء ذهابه إلى أحد الأسواق بعد أن سدد المتهم 14 طعنة للضحية في مختلف أنحاء الجسد؛ ليلقى مصرعه فور وصوله الى المستشفى العام.

انتقلت "الشروق" إلى مكان الحادث، والتقت أسرة المجني عليه، في شارع 4 أمتار على ناصيته قهوة، وفي منزل ضيق مكون من 3 أدوار كان يعيش المجني عليه "عم سيد" مع زوجته بعد أن زوج أولاده.

وبصوت يملؤه الحزن، قالت زوجة المجني عليه، إن الضحية كان بشوش الوجه ويحب الجميع وكان يعمل "عامل شيال" في السوق، ويوم الواقعة نزل الضحية من منزله متوجها إلى السوق، فاعترض طريقه المتهم بعد أن استل سلاحا أبيض "سكين" من محل دواجن، ومسك الضحية من رقبته بيده اليسرى وانهال عليه بالطعن بالسلاح بيده اليمنى.

وتابعت: "المجني عليه كان ثابت أمامه لا يتحرك حتى سقط على الأرض بعد أن سالت دمائه، وكان المتهم يضربه بطريق بشعة، والمارة يشاهدون الواقعة من على بعد خائفين من المتهم بسبب مسكه للسلاح الأبيض (السكين)".

وأشارت إلى أن الضحية ليس على خلافات مع المتهم ولا يوجد بينهما أي حديث، متابعة أن المتهم يشرب المخدرات التى كان تحت تأثيرها وقت وقوع الحادث.

والتقط أطراف الحديث ابن المجني عليه، وقال إن المتهم "بلطجي" في منطقة السوق ويفرض على الناس الإتاوة، وقبل الواقعة بدقائق ذهب إلى محل دواجن وطلب من صاحبه "سكين" وأخذها وذهب ولا أحد يعلم أنه سيقتل بها والده.

وتابع: "إحنا مانعرفش هو المتهم قتله ليه لحد دلوقتي، مانعرفش السبب لأن مفيش بينا أي خلافات خالص، ربنا ينتقم منه".

واختتم قائلا: "بنطالب بالقصاص العاجل وإعدام القاتل".

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا بإصابة مسن بجروح نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وكشفت تحريات رجال المباحث أن عاطل اعتدى عليه بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما، وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه.

وعقب نقل المجني عليه إلى المستشفى، تدهورت حالته الصحية، وفارق الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به.

واعترف المتهم أن خلافات تجمع بينه وبين المجني عليه دفعته للتشاجر معه والاعتداء عليه بسلاح أبيض.

أرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الاعتداء على المجني عليه، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الضحية، ووجهوا اتهاما للجاني بالاعتداء عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.