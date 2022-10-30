غدا متحف كفر الشيخ يستقبل المواطنين مجانا بمناسبة عامين على افتتاحه

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استقبال متحف كفر الشيخ للمواطنين والراغبين في زيارته مجاناً غداً الإثنين، بدء من الساعة التاسعة حتى الساعة الرابعة عصراً بمناسبة مرور عامين على افتتاحه.

وأكد الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ، استقبال المواطنين والراغبين في زيارة المتحف مجاناً، ويصاحب الزائرين أعضاء المتحف، لتعريفهم على القطع الاثرية وتاريخها، ومواطن اكتشافها.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح متحف كفر الشيخ، يوم 31 أكتوبر 2020، ضمن المشاريع التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية خلال عام 2020، بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي وقاعات للتهيئة المرئية والتربية المتحفية والندوات، بالإضافة إلى مبنى للخدمات.