وزير خارجية لبنان: على إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة فورا

قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبدالله بو حبيب، بعد لقائه سفير الكرسي الرسولي في لبنان جوزيف سبيتيري، وسفير روسيا في لبنان ألكسندر روداكوف، إنه على دولة الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبراً أن حل الصراع هو حلّ سياسي.

وقال بو حبيب بعد لقاء سفير الكرسي الرسولي في لبنان: "على إسرائيل أن تقبل بوقف إطلاق النار الفوري في غزة، لأن النيران الإسرائيلية، مهما كثرت، لا يمكنها إخماد إرادة الشعب الفلسطيني في بناء دولة تحفظ هويته".

وأضاف: "للسلام حل سياسي وليس عسكري يضمن للفلسطينيين حقوقهم المدنية والسياسية".

وبعد لقائه السفير الروسي في لبنان، قال الوزير بو حبيب" إن الحل لا يمكن أن يكون عسكرياً، وإنما سياسياً بامتياز"، مشيراً إلى أن "هذه الحرب نتيجة سياسة إسرائيلية أفشلت منذ عقود مقومات حل الدولتين".

يذكر أن دولة الاحتلال تشن حربًا على قطاع غزة منذ إطلاق حركة حماس عملية " طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الحالي، وتحاصر القطاع وتقصف يومياً مناطق عدة فيه، ما أدى إلى سقوط آلاف الفلسطينيين غالبيتهم من النساء والأطفال.