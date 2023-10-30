كشف حسام الدين زكي، الأمين العام المساعد لأمين عام الجامعة العربية، إن الأمانة العامة تلقت اليوم، طلبا رسميا من فلسطين والسعودية؛ لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الإثنين، أن طلب عقد القمة العربية الطارئة، جاء بعد تداول بين الجانبين الفلسطيني والسعودي، باعتبار أن الرياض هي الرئيس الحالي للقمة، منوها بأن هناك قمة عربية إفريقية تتوافق مع تاريخ 11 نوفمبر وهي مجدولة مسبقا قبل عدة أشهر.

وتوقع أن تشهد القمة مشاركة جماعية للقادة العرب، والتي تعد فرصة مناسبة لكي يجلس العرب في قمة استثنائية، موضحا أن محاور القمة سوف تبحث كيف يمكن إيقاف هذه الحرب؟ وما هو المترتب على هذه الحرب بالذات في قطاع غزة؟ وكيف يمكن لسكان غزة الصمود في هذه المعركة الصعبة.

وأضاف: «من المبكر أن يحدد أي مسئول ما الذي يمكن لهذه القمة أن تخرج به؟ لكنها عبارة عن إرادات دول وقادة العرب ودور وزراء الخارجية، بشأنها تحديد ماهية المخرجات التي الصادرة عن القمة في تداولها للموضوع، مؤكدا أن الجميع مدرك للوضع ككل، وأن هناك رأيا عاما عربيا يطالب بعدة أمور أولها وقف هذه الآلة العسكرية بقطاع غزة، وتقديم المزيد من المساعدات.

ونوه بأن هناك أمورا سياسية ذات قيمة وأفكار، وهي كيف يمكن صياغة موقف عربي على أعلى مستوى، يكون هو الموقف الذي سيتم البناء عليها في المرحلة القادمة دوليا، بالإضافة إلى تناول والرد على بعض القضايا التي تثار من وقت لآخر مثل التهجير القسري.

وحول عقد اجتماع تحضيري معتاد من قبل وزراء الخارجية العرب قبل عقد القمة، ذكر أنه من المتوقع أن يكون هناك شكل من الأشكال الخاصة بالاجتماعات التحضيرية على مستوى وزراء الخارجية، ولكن لم يتم حتى الآن الاتفاق على موعد ومكان الاجتماع.