الدفاع الروسية: تدمير ترسانة القوات الجوية الأوكرانية في تشيركاسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية دمّرت ترسانة القوات الجوية الأوكرانية في مقاطعة تشيركاسي.

وقالت الوزارة إنه "تم تدمير ترسانة أسلحة الطائرات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة دوبييفكا في تشيركاسي"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين.

وأوضحت أن الطيران العملياتي والطائرات بدون طيار والصواريخ ومجموعات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية دمرت القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في المقاطعة.

وأضافت أنه تمت إصابة نقاط المراقبة في الألوية الميكانيكية 43 و67 واللواء البحري 35 واللواء التشغيلي 31، في مناطق ستيبوفايا نوفوسيلوفكا في منطقة خاركوف وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك وليبيتيخا في منطقة ميكولاييف.