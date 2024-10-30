مدير المراكز الثقافية الروسية بمصر لـ«الشروق»: طلاب مصريون يدرسون بروسيا تمهيدا للعمل بمحطة الضبعة

قال الدكتور مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، إن الانخفاض في المنح التي تقدمها روسيا بواقع 30 ألف منحة حول العالم، كان بسبب الظروف السياسية التي أعاقت بعض الطلاب في الدول المختلفة من السفر لروسيا.



وأوضح "جاتين"، في تصريحات لـ"الشروق"، مستجدات الأوضاع في محطة الضبعة النووية، متابعًا: "هناك طلاب مصريون يدرسون في روسيا الآن تمهيدا للعمل بمحطة الضبعة النووية".

وتابع "جاتين"، على هامش المؤتمر الصحفي المصغر، مساء الأربعاء، للمنح الدراسية الروسية للمصريين، إن هناك الآلاف من المصريين المتخصصين يعملون حاليا في مجالات مختلفة في المحطة.

من جانبه قال شريف جاد مدير العلاقات العامة بالمركز الثقافي الروسي، إن العمل في المحطة يجري في إطار تحضيري تجريبي قبل الافتتاح الرسمي لها.

وأضاف مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، أن روسيا تشعر أن العملية العسكرية ساهمت في تعزيز وتقوية مكانة روسيا في العالم ومصر من كل النواحي.

*كيفية التسجل في المنح الدراسية في روسيا

كمرحلة أولى تم فتح باب التقديم للالتحاق بالمنح منذ 7 أكتوبر المنصرم وحتى 15 يناير القادم.

فيما سيتم خلال المرحة الثانية، تكوين لجنة من موظفين المركز وممثلي السفارة ووزارة التعليم العالي والبحوث المصرية والجامعات الروسية، وإقامة جلسات لاختبار كل فرد من المتقدمين للمنح.

ويمكن التسجيل للحصول على منحة دراسة في روسية من خلال الضغط على هذا الرابط.

https://education-in-russia.com/

ويختار بعد ذلك المتقدم أولوية الدراسة في الجامعات الموجودة في العاصمة موسكو ثم مدينة سانت بطرس برج، ثم تظهر صفحة لاختبار التخصص المراد دراسته، فيختار المتقدم التخصص المناسب له.

*ما المؤهلات التي تقبلها المنح الدراسية الروسية؟

صرح شريف جاد مدير العلاقات العامة بالمركز، لـ"الشروق"، بأن المنح الدراسية المقدمة من روسيا تقبل الحاصلين على المؤهلات الجامعية والماجستير، والدكتوراه ومؤهلات الثانوية العامة والصناعي.

وأوضح جاتين، أن المنح تشمل دراسة جميع التخصصات العلمية، وانه سيتم نشر الإعلانات والمستجدات في وسائل الإعلام الخاصة بالمركز عبر إنستجرام، لتوافر المعرفة.

ويتحمل الدارس تكاليف السكن الجامعي بمبلغ بسيط، وتكاليف السفر والمعيشة في روسيا، مقابل تحمل روسيا تكاليف الدراسة البالغة 6 آلاف دولار في السنة الدراسية الواحدة.