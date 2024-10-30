زاهي حواس: 12 قاعة بالمتحف المصري الكبير بها 13 ألفا و400 قطعة أثرية

قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار الكبير، إنه تم وضع حجر الأساس للمتحف المصري الكبير، ليزيد العدد إلى 3 متاحف عالمية لا مثيل لها.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه لا يمكن أن يأتي سائح لمصر دون أن يزور متاحفها بالكامل.

وأوضح حواس، أن الدولة أنفقت مبالغ ضخمة وصلت إلى ملياري دولار لتنفيذ المتحف المصري الكبير.

وأشار إلى أنه كان من المفترض فتح المتحف المصري الكبير بشكل كامل لولا التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط والحرب التي لا تزال قائمة منذ عام في قطاع غزة.

ولفت إلى افتتاح 12 قاعة بها 13 ألفًا و400 قطعة أثرية بشكل مبدئي، موضحا أن هناك 5398 قطعة أثرية سيتم عرضها في المتحف.

وتابع: «كل ما أسافر بره مصر كانوا يسألوني هتفتحوا المتحف المصري الكبير امتى».