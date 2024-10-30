مقتل 3 جنود باكستانيين و8 مسلحين في مداهمة لقوات الأمن

قالت الشرطة إن ثلاثة جنود وثمانية مسلحين قتلوا بعد إن نفذت قوات الأمن الباكستانية مدعومة بمروحيات عسكرية غارة على مخبأ في معقل سابق لمسلحين في إقليم مضطرب على الحدود مع أفغانستان اليوم الأربعاء.

وقال المسؤول بالشرطة المحلية زاهد الله إنه يعتقد أن قائدا محليا للمسلحين كان من بين القتلى في العملية التي جرت في منطقة بانو بإقليم خيبر بختونخوا.

وأعلن الجيش أن ضابطا برتبة ميجور كان بين الجنود الذين قُتلوا خلال العملية التي نُفذت بناء على معلومات استخباراتية، مضيفا أن قواته كانت تلاحق مسلحين آخرين في المنطقة "للقضاء على خطر الإرهاب".

وغالبا ما تنفذ السلطات مثل تلك العمليات ضد حركة طالبان الباكستانية، والتي تعرف باسم حركة "تحريك طالبان الباكستانية".

وصعدت حركة تحريك طالبان الباكستانية - وهي حليفة لحركة طالبان الأفغانية ولكنها مجموعة منفصلة - من هجماتها في المنطقة منذ استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان في 2021.

وكثفت القوات الحكومية أيضا عملياتها ضد الجماعات الانفصالية المتمركزة في إقليم بلوشستان المضطرب في جنوب غربي البلاد.