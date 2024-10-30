 الاحتلال يعلن انفجار صاروخ باليستي أطلق من لبنان وسط دوي صفارات الإنذار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال يعلن انفجار صاروخ باليستي أطلق من لبنان وسط دوي صفارات الإنذار

وكالات
نشر في: الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - 9:26 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - 9:26 ص

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن صاروخا باليستيا من طراز أرض أرض أطلق من لبنان انفجر في الجو وتسبب في تفعيل صفارات الإنذار في بلدات بإسرائيل.

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قالت إن صفارات الإنذار تدوي في عشرات البلدات بمنطقة الشارون والجليل الأعلى وشمالي الجولان.

وأفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بأن جيش الاحتلال شن غارات على بلدات الجبين وطيرحرفا وشمع جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن دفعة صاروخية استثنائية أطلقت من لبنان وتسببت في تفعيل صفارات الإنذار بمناطق شمالي تل أبيب.

كما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المنظومة الأمنية تفحص احتمال إطلاق دفعات صاروخية أخيرة بشكل متزامن من سوريا ولبنان.

من جانبها، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في عشرات البلدات بمنطقة الشارون والجليل الأعلى وشمالي الجولان.

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