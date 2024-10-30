كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجآت داخل معسكر منتخب مصر المقبل، استعدادًا للجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات أمم إفريقيا 2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والرأس الأخضر يوم 16 نوفمبر المقبل في الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، بينما تكون مباراة بوتسوانا في يوم 19 نوفمبر الساعة التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر برنامجه المذاع على «أون سبورت إف إم»: «معسكر منتخب مصر هيكون في الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر القادم، سيخوض خلالها الفراعنة مباراتين أمام كاب فيردي وبوتسوانا».

وأضاف: «التجمع غالبًا هيكون يوم 10 نوفمبر بليل وأولى التدريبات تكون يوم 11 من الشهر ذاته، مع الأجندة الدولية، والجهاز الفني بقيادة حسام حسن وضع خطة بتوزيع جميع أعضائه لمتابعة مباريات الدوريات العام، بسبب رغبة العميد في ضم أسماء جديدة».

وأكمل: «قد تكون هناك نية لـ إراحة محمد صلاح لأن مباراة كاب فيردي ستقام على نجيل صناعي، وأيضًا محمد الشناوي بنسبة كبيرة مش هيبقى موجود، وهيعتمد حسام على عواد وشوبير والمهدي سليمان، مع إعطاء كل حارس من الأول والثاني مباراة، ودي ميزة أنك تتأهل بدري مبيبقاش عندك ضغط عصبي.

وزاد شوبير: اللاعبون المحترفون سيكونون كالتالي محمد عبدالمنعم اللي بيتألق مع نيس الفرنسي، وحمدي فتحي من الوكرة القطري، وعمر مرموش من آنتراخت فرانكفورت، ومصطفى محمد من نانت الفرنسي، وتريزيجيه من الريان إلا إذا طلب أحد اللاعبين الراحة، ولكن معتقدش أن تريزيجيه هيطلب لأنه بيحب التواجد رفقة المنتخب.

وواصل: «التمرين سيكون على ملعب نجيل صناعي وغالبًا في نادي زد زي ما حصل قبل مباراة موريتانيا الماضية في التصفيات».

وأشار شوبير إلى أن هناك كلام كتير عن انضمام رمضان صبحي وحسام عبدالمجيد وطاهر محمد طاهر إلى المنتخب في المعسكر المقبل.