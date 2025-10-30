كشف غموض جثة مجهولة بمصرف في الإسكندرية وضبط 3 متهمين بينهم الزوجة

تباشر نيابة ثانٍ العامرية في الإسكندرية، اليوم الخميس، التحقيق في واقعة كشف غموض مقتل شخص منذ عام 2024، وإلقاء جثته في مصرف مائي، وذلك بعد أن تبين أن مرتكبي الحادث هم زوجته "ز.ع.خ"، وشقيقه "أ.م.ج"، وصديقه "إ.م.ج"، عقب اتفاقهم جميعًا على قتله وسرقته.

وتعود أحداث القضية رقم 2657 لسنة 2024 إداري قسم شرطة ثانٍ العامرية، إلى بلاغ ورد إلى غرفة عمليات شرطة النجدة بتاريخ 23 يونيو 2024، يفيد بالعثور على جثة مجهولة الهوية طافية فوق سطح مياه مصرف محطة ناصر، في حالة تعفن متقدم، تعود لرجل في العقد الخامس من عمره، دون وجود إصابات ظاهرية على الجثمان.

تم حفظ الجثة بمشرحة المستشفى لحين التعرف على صاحبها، إلا أنه بعد مرور نحو خمسة أشهر، وتحديدًا في 19 نوفمبر 2024، جرى دفنها بمقابر الصدقة بعد تعذر التوصل لهويتها.

وفي وقت لاحق، وبعد مراجعة بلاغات التغيب، وردت معلومات إلى إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، أفادت بتحديد هوية صاحب الجثة، وتبين أنها تخص شخصًا يُدعى "س.ال.ر"، مقيم بمنطقة الناصرية، وأن وراء الحادث شبهة جنائية.

وبإعادة فتح ملف القضية وتكثيف التحريات وسماع أقوال الشهود، تركزت الشبهات حول زوجة المجني عليه وشقيقه وصديقه، الذين أقروا لاحقًا بارتكاب الجريمة.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهة المتهمة الأولى "زوجة المجني عليه" أقرت بوجود علاقة صداقة بين زوجها والمتهمين، إذ كان يتردد عليهما للمشاركة في أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، كما أقرضهما مبالغ مالية لهذا الغرض.

وأضافت المتهمة أن علاقة عاطفية نشأت بينها وبين المتهم الثالث بسبب سوء معاملة زوجها وتعديه المستمر عليها بالضرب، فاتفقت معه ومع شقيقه على التخلص منه.

وكشفت المتهمة أن المتهمين الثاني والثالث استدرجا المجني عليه يوم الواقعة إلى قرية مصطفى إسماعيل بزعم تدبير مبلغ مالي، وتعاطوا معه المواد المخدرة، وأثناء الجلسة زادا جرعة المخدر له حتى فقد وعيه، ثم اعتديا عليه بالضرب وكَتَما أنفاسه حتى فارق الحياة، وبعدها ألقيا جثمانه في المصرف، واستوليا على أمواله وهاتفه المحمول وبطاقة هويته.

وأوضحت المتهمة أنها عقب تنفيذ الجريمة، التقت المتهمين مرة أخرى، واتفقوا على بيع مركبة "توكتوك" مملوكة للمجني عليه بمبلغ 38 ألف جنيه، اقتسموها فيما بينهم، ثم تزوجت عرفيًا من المتهم الثالث بعد الواقعة.

ضُبط المتهمين الثلاثة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.





