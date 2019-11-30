تعقد إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحى العربى للمعاهد والكليات المتخصصة مؤتمرا صحفيا بقاعة ثروت عكاشة فى أكاديمية الفنون، وذلك فى السادسة مساء اليوم، وبحضور د. أشرف زكى، رئيس أكاديمية الفنون ومؤسس المهرجان، ود. علاء عبدالعزيز، رئيس المهرجان، يعلن المهرجان عن تفاصيل الدورة الأولى، والمقرر إقامتها بمدينة الثغر فى الفترة ما بين ٣ إلى ٨ ديسمبر المقبل.

وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت عن إقامة المؤتمر الصحفى بالإسكندرية، ولكنها تراجعت عن قرارها تيسيرا على من يرغبون فى التغطية الإعلامية للمؤتمر من القاهرة، على أن يتم مؤتمر آخر بالإسكندرية.

يقام مهرجان الإسكندرية المسرحى برعاية من وزارة الثقافة المصرية ودعم من الهيئة العربية للمسرح وتحت إشراف أكاديمية الفنون المصرية، ويشارك فيه طلاب المعاهد والكليات المتخصصة فى الفنون المسرحية، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.

ويهدف المهرجان إلى تشجيع التبادل الثقافى بين طلاب الشعوب العربية المختلفة، والحث على إقامة حوار إيجابى مثمر للحضارات، ومنح فرص غير محدودة لطلاب الأقسام المتخصصة لممارسة المسرح، وتوفير مناخ يشجعهم على تقديم عروضهم بالصورة التى تبرز إمكاناتهم الفنية.