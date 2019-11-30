 نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان يعلن تعليق إضراب محطات البنزين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان يعلن تعليق إضراب محطات البنزين

د ب أ
نشر فى : السبت 30 نوفمبر 2019 - 3:39 ص | آخر تحديث : السبت 30 نوفمبر 2019 - 3:39 ص

أعلن نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس تعليق إضراب محطات البنزين ابتداء من الليلة، حسبما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقد أفادت الوكالة في وقت سابق بأن محتجين قطعوا بالسيارات مسلكي اوتستراد البداوي بين طرابلس وعكار احتجاجا على إقفال محطات المحروقات وعدم توفر البنزين.

وكان أصحاب محطات المحروقات قد بدأو صباح أول أمس الخميس إضرابا مفتوحا.

ونقلت صحيفة النهار اللبنانية عن البراكس قوله إن النقابة علقت إضرابها لإجراء محادثات مع السلطات وإن النقابة ستعقد اجتماعا يوم الاثنين المقبل.

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