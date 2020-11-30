وفد بحريني برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة يزور إسرائيل غدا

يغادر وفد رسمي برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد مملكة البحرين غدا الثلاثاء في زيارة إلى إسرائيل.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم الاثنين أن عددا من المسؤولين من وزارات البحرين ومؤسساتها ورجال أعمال سيرافقون الوزير البحريني خلال الزيارة .

وأضافت أن الوزير البحريني سيلتقي خلال زيارته عدداً من كبار المسؤولين الإسرائيليين في القدس، كما ستتم مباحثات بحرينية - إسرائيلية مشتركة حول التعاون في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة، وتبادل الخبرات بين البلدين.

ووفق الوكالة، تهدف الزيارة إلى إجراء المزيد من المباحثات المشتركة بين مملكة البحرين وإسرائيل خاصة ما يتعلق بمجالات التجارة والاستثمار، وبحث الفرص الاقتصادية.

وأشارت إلى أن هذه الزيارة تعد الثانية لوفد رسمي بحريني إلى إسرائيل، وتأتي في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان تأييد السلام وإعلان "مبادئ إبراهيم" المبرم بين البلدين في سبتمبر الماضي.