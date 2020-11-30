 صحة الإسكندرية: 7 عيادات فى قافلة طبية مجانية لأهالى عزبة محسن - بوابة الشروق
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صحة الإسكندرية: 7 عيادات فى قافلة طبية مجانية لأهالى عزبة محسن

قافلة طبية - ارشيفية
قافلة طبية - ارشيفية
هدى الساعاتى:
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 11:36 م | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 11:36 م
نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، قافلة طبية مجانية بعزبة محسن يومى.

وصرح الدكتور خالد جمال عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بأن القافلة ضمت 7 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة ووالأطفال والباطنة والنساء والعظام وتنظيم الأسرة والأسنان، ووقعت الكشف الطبى على 965 مريضا، وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم.

من جانبه قال الدكتورممدوح الجمبل منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية إنه تم إجراء 222 تحليلا طبيبا وتحويل ومن يحتاج من المريض إلى المستشفيات الحكومية لاستكمال التحاليل والإجراءات الطبية واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما أجرت القافلة التثقيف الصحى لعدد 897 مواطنا من أهالى المنطقة.

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