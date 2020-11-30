وثيقة تحسم سبب وفاة شون كونرى

بعد أسابيع على رحيله وشكوك بشأن حالته الطبية، كشفت وثيقة سبب وفاة الفنان الشهير شون كونرى، المعروف بتقديم شخصية «جيمس بوند» الشهيرة، عن عمر 90 عاما.

وكان الممثل الإسكتلندى المخضرم قد توفى يوم 31 أكتوبر الماضى، بعد مسيرة فنية طويلة حصد خلالها عددا من الجوائز الكبيرة، لسبب لم يعلن فى حينها.

لكن موقع «تى إم زى» حصل على شهادة وفاة كونرى، التى كشفت أن الأخير توفى بسبب إصابته بالتهاب رئوى وقصور فى القلب.

وجرى إدراج سبب الوفاة فى خانة «الفشل التنفسى» الناجم عن الالتهاب الرئوى والشيخوخة والرجفان الأذينى، وهى حالة قلبية تسبب معدل ضربات قلب غير منتظم وسريعا.

وأوضحت الوثيقة أن مجسد «جيمس بوند» توفى خلال نومه فى بيته المتواجد فى جزر الباهاما، وفقا لشبكة سكاى نيوز.

وكانت عائلته قالت بعد الإعلان عن وفاته: «نعمل جميعا على فهم هذا الحدث الضخم لأنه حدث مؤخرا فقط، لا سيما أن شون كان على ما يرام».

وكان كونرى قد اعتزل التمثيل سنة 2003 بعد أن نال العديد من الجوائز المرموقة، من بينها جائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد فى فيلم «بعيدا عن اللمس» سنة 1988.

كما نال أكثر من 30 جائزة عالمية، أبرزها وسام الفروسية سنة 1999 من قبل الملكة إليزابيت الثانية ملكة بريطانيا.