وصول أحمد البكرى مقر الزمالك لتسلم رئاسة النادي

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وصل أحمد البكرى رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، مقر القلعة البيضاء بميت عقبة، لتسلم مهام منصبه.

وتعقد اللجنة حاليا جلسة في مقر النادي، في حضور مندوب من وزارة الشباب الرياضة لتسليم اللجنة مهام عملها.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة مساء أمس الأحد، أسماء اللجنة المعينة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك بعد قرار وقف العمل بمجلس إدارة النادي الحالي.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أوقفت مجلس إدارة نادي الزمالك وإحالته للنيابة العامة.

وعلى أساس ذلك تم تشكيل لجنة تكون مهمتها إدارة وتسيير أعمال النادي وذلك في ضوء قانون الرياضة المصري ولائحة النظام الأساسي وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وتشكيل اللجنة المؤقتة المعنية لإدارة النادي بعضوية كل من:

القاضي / أحمد بكري محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة.

والقاضي/ هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الإسئناف بمحكمة استئناف القاهرة.

والمحامي العام الأول/ محمد سيد عطية على أحمد المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض .