 الأزهر: اقتحام رئيس الكيان الصهيوني المسجد الإبراهيمي اعتداء وانتهاك لمقدساتنا الإسلامية - بوابة الشروق
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الأزهر: اقتحام رئيس الكيان الصهيوني المسجد الإبراهيمي اعتداء وانتهاك لمقدساتنا الإسلامية

أحمد بدراوي
نشر في: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 11:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 11:29 م
أدان الأزهر الشريف، اقتحام رئيس الكيان الصهيوني للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وسط حراسة مشددة من قوات جيش العدو الصهيوني.

وأكد الأزهر في بيان صحفي، أن هذه الممارسات العدوانية الصارخة تعد انتهاكًا واعتداءً على مقدساتنا الإسلامية، ومحاولة بائسة لخلق واقع جديد في الأراضي الفلسطينية العربية المحتلة، ولا تزيد الشعب الفلسطيني إلا صمودًا وقوة وتمسكًا بحقوقه وأرضه ومقدساتنا الدينية.

وحذر الأزهر الشريف من خطورة مثل هذه الاعتداءات.

وطالب الأزهر، المجتمع الدولي وكل حكومات العالم إلى تحمل مسؤولياتهم، واتخاذ موقف حازم وحقيقي؛ لوقف هذه الانتهاكات والاستفزازات وضمان عدم تكرارها واحترام مشاعر ما يقرب من ملياري مسلم حول العالم.

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