خطوة جديدة من جالاتا سراي لتأمين مستقبل مصطفى محمد

ذكرت تقارير صحفية تركية أن إدارة نادي جالاتا سراي بدأت في اتخاذ بعض الخطوات التي من شأنها أن تضمن مستقبل مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار إلى صفوف الفريق.

وتنتهي إعارة مصطفى إلى جالاتا سراي، بنهاية الموسم الحالي، بعدما انتقل إلى صفوف النادي في يناير الماضي بعقد لمدة موسم ونصف الموسم، مع بند يتيح للنادي التركي ضمه بصفة نهائية مقابل 4 ملايين يورو.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك العائد ومجلسه لتولي قيادة القلعة البيضاء، قد انتقد قيمة صفقة انتقال مصطفى إلى جالاتا سراي معتبرا أنها لا تعكس القيمة الحقيقية للاعب من المفترض أنه ينافس محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وذكر موقع "فوتوماك" التركي أن إدارة جالاتا سراي أخبرت وكيل مصطفى محمد بأنه سيتم شراء العقد استجابة لطلب فاتح تريم المدير الفني للفريق، ومن المقرر أن يحضر إلى تركيا لعقد جلسة اتفاق على التفاصيل.

وأشار الموقع إلى انه من المتوقع وصول خطاب من جالاتا سراي إلى الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل ضم مصطفى محمد بشكل نهائي بالقيمة التي تم الاتفاق عليها وقت الإعارة.