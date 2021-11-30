موسكو تتهم واشنطن بتشويه الحقائق بشأن مغادرة الدبلوماسيين الروس

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية أناتولي أنطونوف، إن واشنطن تشوه الحقائق المتعلقة بمطالبتها الدبلوماسيين الروس بمغادرة البلاد.

وأضاف السفير الروسي، في تصريح نقلته شبكة روسيا اليوم الإخبارية، أن الخارجية الأمريكية تعتمد مرة أخرى المكر في تعاملها، فالجانب الأمريكي يحاول تضليل المجتمع المحلي والعالمي، عن طريق تشويه الحقائق عمدا".

وأوضح أنطونوف، أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد حددت من جانب واحد في ديسمبر الماضي فترة سماح مدتها 3 سنوات لإقامة موظفي السفارة الروسية في واشنطن والقنصليات العامة في نيويورك وهيوستن.

كان السفير الروسي لدى واشنطن قد صرح - في وقت سابق - بأنه بناء على طلب وزارة الخارجية الأمريكية، سيتعين على 27 موظفا دبلوماسيا روسيا، الذين حددت وزارة الخارجية مدة إقامتهم، مغادرة الولايات المتحدة في 30 يناير 2022.