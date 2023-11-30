الوصل يستضيف البطائح والنصر يحل ضيفا على الوحدة في الجولة التاسعة بالدوري الإماراتي

تصل بطولة الدوري الإماراتي لكرة القدم إلى جولتها التاسعة، بإقامة خمس مباريات يومي الجمعة والسبت.

وتقرر تأجيل مباراتي العين والبطائح، والشارقة وشباب الأهلي إلى يوم 20 ديسمبر المقبل، وذلك بسبب ارتباط العين والشارقة بالمشاركة في دوري أبطال آسيا.

ويسعى الوصل المتصدر، إلى تعزيز صدارته لترتيب المسابقة، حينما يستضيف البطائح، بعد غد السبت. وقدم الوصل أداء رائعا في الموسم الجاري حتى الآن، حيث حقق الفوز في ست مباريات من أصل ثماني مباريات خاضها، وجاءت أبرز انتصاراته على حامل اللقب شباب الأهلي 3 / 2 وعلى الجزيرة 4 /2، وعلى العين 3 /1. ويتصدر الوصل ترتيب المسابقة برصيد 20 نقطة، بفارق نقطتين عن العين صاحب المركز الثاني، فيما يحتل البطائح المركز السابع برصيد 12 نقطة.

ويسعى النصر للعودة إلى سكة الانتصارات، حينما يواجه مضيفه الوحدة، في قمة مباريات الغد. ولم يحقق النصر الفوز منذ يوم الثامن من أكتوبر الماضي، حينما فاز على العين 1 / صفر، لكنه بعد ذلك تعادل مع شباب الأهلي 3 /3، وخسر من البطائح صفر / 2.

ويحتل النصر المركز التاسع في ترتيب المسابقة برصيد ثماني نقاط. ويتسلح النصر بالعديد من الخبرات في صفوفه، مثل المغربي عادل تاعرابت والإيطالي مانولو جابياديني، أملا في الصعود لمركز أفضل في ترتيب المسابقة.

على الجانب الأخر، يقدم الوحدة أداء جيدا في بطولة الدوري، حيث فاز في آخر ثلاث مباريات على اتحاد كلباء وعجمان والإمارات على الترتيب، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع، بفارق خمس نقاط خلف المتصدر الوصل.

ويسعى الوحدة، بقيادة نجمه المخضرم إسماعيل مطر، إلى استكمال سلسلة النتائج الإيجابية في الموسم الجاري، خاصة وأن الفريق يضم عددا من اللاعبين أصحاب الخبرة مثل البرازيلي ألان والسوري عمر خربين وغيرهم من اللاعبين.

ويحل الجزيرة ، يوم السبت، ضيفا على بني ياس، أملا في تحقيق فوز يقربه من المراكز الأربعة الأولى في الترتيب.

ويحتل الجزيرة، المركز الثامن برصيد 11 نقطة، فيما يحتل بني ياس المركز السادس برصيد 13 نقطة.

ولم ينجح الجزيرة في تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات بالبطولة، فيما حقق بني ياس الفوز في ثلاث مباريات من آخر أربع مباريات خاضها، وخسر مباراة واحدة بنتيجة قاسية صفر/ 5 أمام الشارقة.

ويتسلح الجزيرة بخبرات الهداف التاريخي للدوري الإماراتي علي مبخوت، بالإضافة إلى لاعب الوسط عمر تراوري والحارس علي خصيف.

وفي باقي المباريات، يلعب عجمان مع ضيفه حتا، ويحل اتحاد كلباء ضيفا على الإمارات في مباريات يوم غد الجمعة.